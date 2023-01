Google Stadia: domani la chiusura definitiva, riepiloghiamo la situazione e cosa fare

Domani, 18 gennaio 2023, i server di Google Stadia chiuderanno definitivamente i battenti, quindi vale la pena di fare un veloce riepilogo della situazione. Quando il servizio sarà disattivato, i dati degli utenti saranno definitivamente persi, quindi conviene salvare il salvabile finché si è in tempo per farlo.

A novembre 2022 Google ha iniziato a rimborsare gli acquisti fatti nel negozio di Stadia. Dovreste aver ricevuto email in merito sull'account Google usato per collegarsi al servizio. In caso non abbiate ancora saputo nulla, contattate il supporto tecnico. Gli abbonamenti a Stadia Pro non saranno rimborsati.

Nel caso abbiate acquistato un controller di Stadia, non buttatelo, perché presto sarà lanciato un software che consentirà di usarlo al di fuori della piattaforma, tramite connessione Bluetooth.

Essendo un ottimo controller, oltretutto regalato visto che lo hanno rimborsato, vale la pena di continuare a utilizzarlo.

L'annuncio della chiusura di Stadia è stato dato a settembre 2022, dopo un lungo periodo di inerzia di Google, che non ha provato in alcun modo a risollevare la situazione, iniziato un anno prima con la chiusura di tutti gli studi first party e l'abbandono di tutti i progetti esclusivi in sviluppo.