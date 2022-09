Google Stadia chiude: data di spegnimento ufficiale dei server e rimborsi confermati

Google ha annunciato ufficialmente che Google Stadia, il suo servizio di game streaming, sarà chiuso. La data di spegnimento dei server del servizio è prevista per il 18 gennaio 2023. Ci saranno anche i rimborsi.

Google ha annunciato che rimborserà l'acquisizione di tutti gli hardware di Stadia e dei contenuti digitali (giochi ed espansioni) tramite il Google Store. Secondo la compagnia, i rimborsi dovrebbero arrivare entro metà gennaio 2023.

"Qualche anno fa abbiamo lanciato un servizio di gioco per i consumatori, Stadia", ha dichiarato Phil Harrison, vicepresidente e direttore generale di Stadia, in un post sul blog. "E sebbene l'approccio di Stadia allo streaming dei giochi per i consumatori fosse costruito su una solida base tecnologica, non ha ottenuto la trazione con gli utenti che ci aspettavamo, quindi abbiamo preso la difficile decisione di iniziare a chiudere il nostro servizio di streaming Stadia". Viene confermato che i dipendenti del team Stadia saranno distribuiti in altri settori dell'azienda.

Controller Stadia

Harrison ha dichiarato che Google vede l'opportunità di applicare la tecnologia di Stadia ad altre parti di Google, come YouTube, Google Play e i suoi sforzi in materia di AR, e l'azienda prevede anche di "renderla disponibile ai nostri partner industriali, il che è in linea con il futuro del gioco", ha scritto.

Ecco i giochi di ottobre 2022 per gli abbonati Pro: sfruttateli finché potete.