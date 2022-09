Sackboy: Una Grande Avventura costa più su PS5 che su PC, gli utenti si chiedono perché

Come mai Sackboy: Una Grande Avventura costa meno su PC che su PS5 (e PS4)? Molti utenti hanno iniziato a chiederselo dopo l'annuncio dell'arrivo del gioco su Steam ed Epic Games Store. Cioè, perché c'è una differenza di dieci euro tra le due versioni (59,99€ contro 69,99€), visto oltretutto che quella PC sarà più avanzata dal punto di vista tecnico (di poco, ma tant'è)?

In realtà va detto che il gap esiste solo per l'edizione Europea del gioco, visto che in USA il prezzo è di 59,99 dollari per entrambe le versioni. Va anche ricordato che tradizionalmente su PC i giochi costano quasi sempre qualcosa di meno, per via della maggiore sensibilità degli utenti alle politiche di prezzo, tanto che i giochi PC non hanno subito più di tanto gli aumenti avuti su console con il passaggio alla nuova generazione di console.

Infine, è giusto ricordare, che anche altri giochi PlayStation sono stati lanciati su PC con prezzi inferiori rispetto a quelli console, nonostante i miglioramenti grafici, quindi non stiamo parlando di una novità legata a Sackboy. Certo, rimane il problema che lasciando i prezzi su PC a livello della generazione precedente, diventa difficile giustificare gli aumenti avuti su console parlando di maggiori costi di sviluppo dovuti alle console di nuova generazione.