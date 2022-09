Master of Magic: data d'uscita ufficiale annunciata, Master of Magic Classic gratis su GOG

Il nuovo Master of Magic ha una data d'uscita ufficiale: il 13 dicembre 2022, annunciata dall'editore Slitherine e dallo studio di sviluppo MuHa Games. Per festeggiare la novità, oltre che il 28° anniversario del franchise, Master of Magica Classic è ora gratis su GOG per un periodo di tempo limitato.

Per riscattare Master of Magic Classic da GOG, basta andare sulla homepage del negozio e cercare il banner del gioco. Quindi bisogna cliccare sul pulsante per riscattarlo e sarà vostro per sempre, in versione DRM free. Naturalmente per ottenerlo serve disporre di un account attivo e senza limitazioni.

Master of Magic è considerato uno dei migliori strategici fantasy che siano mai stati realizzati, nonché uno dei 4X più influenti di sempre, insieme alla serie Civilization. Slitherine ha acquisito i diritti del franchise nel 2019, annunciando il reboot nel 2020.

Se vi interessa saperne di più, leggete il nostro speciale dedicato a Master of Magic, dove troverete informazioni sul gioco e la sua eredità.

Master of Magic su Steam e GOG.