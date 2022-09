The Callisto Protocol: pubblicato il trailer The Truth of Black Iron, con Karen Fukuhara di The Boys

Striking Distance Studios ha pubblicato un nuovo trailer dell'horror The Callisto Protocol, intitolato "The Truth of Black Iron", che tra le altre cose ha svelato la presenza nel cast dell'attrice Karen Fukuhara di The Boys.

Il video dura ben due minuti e mostra di nuovo in azione il gameplay del gioco, con una focus particolare sulla storia e i suoi protagonisti, nonché sulla ambientazione fantascientifica, particolarmente curata e inquietante.

Karen Fukuhara da The Boys

Quindi, come promesso il trailer ci ha svelato più dettagli sullo scenario principale dell'avventura, la Black Iron Prison, che pare nascondere tantissimi segreti.

Per il resto vi ricordiamo che la data d'uscita di The Callisto Protocol è stata fissata al 2 dicembre 2022 su PC, Xbox Series X e S, PS5, Xbox One e PS4. Quindi manca ancora qualche mese per giocarci, sempre che non arrivi qualche sorpresa alla Skulls and Bones.