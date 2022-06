The Callisto Protocol, primo trailer gameplay e data d'uscita dallo State of Play

The Callisto Protocol è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer gameplay allo State of Play di questa notte e la data d'uscita, con una nuova occhiata molto interessante al nuovo survival horror fantascientifico da parte di Striking Distance e Glen Schofield, uno degli autori di Dead Space.

Il gioco arriverà il 2 dicembre 2022 e finalmente vediamo un vero e proprio gameplay di The Callisto Protocol, che conferma la forte ispirazione da Dead Space, visto che le ambientazioni sembrano davvero richiamare in maniera molto decisa il gioco di Visceral Games, in effetti proveniente dal medesimo autore.

Ambientato su Callisto, la maggiore luna di Giove, The Callisto Protocol mette in scena un incubo all'interno di un penitenziario di massima sicurezza sul planetoide in questione, che a quanto pare racchiude incubi inenarrabili dopo che una sorta di strana pandemia si è diffusa tra la popolazione locale. Anche in termini di gameplay, si nota una certa correlazione con Dead Space, attraverso l'arma gravitazionale GRP e una sorta di smembramento dei nemici.

The Callisto Protocol, di cui nuovi dettagli erano emersi nei giorni scorsi anche da un articolo di Game Informer, arriverà dunque il 2 dicembre 2022, tenendo fede alla previsione di uscire nella seconda metà dell'anno, su PC, PS5 e Xbox Series X|S ma anche su PS4 e Xbox One come cross-gen.