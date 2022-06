Marvel's Spider-Man Remastered arriva su PC: ecco il trailer e la data di uscita

Oggi è andato in onda lo State of Play di Sony, che ha svelato nuovi giochi in arrivo sulle console PlayStation ma anche su PC. È stato infatti svelato che Marvel's Spider-Man sarà pubblicato anche su PC. La data di uscita è fissata per il 12 agosto 2022.

Marvel's Spider-Man è il primo gioco della serie di Insomniac Games. La versione in arrivo su PC è ovviamente la remastered con tutti i DLC inclusi. Si tratta di tre piccoli pacchetti di missioni che arricchiscono la storia del gioco.

Ricordiamo che è già disponibile un seguito: Marvel's Spider-Man Miles Morales. Anche questa versione arriverà su PC, ma per il momento non c'è una data precisa: sappiamo che sarà disponibile in "autunno 2022".

Tra gli annunci della serata vi è anche Resident Evil 4 Remake, svelato con un trailer e data di uscita.