Horizon Call of the Mountain, trailer del gameplay su PS VR2 allo State of Play

Horizon Call of the Mountain è stato mostrato in azione allo State of Play con un primo trailer del gameplay: guardiamo insieme come si muove il gioco per PlayStation VR2.

Annunciato con un teaser a gennaio, Horizon Call of the Mountain ci metterà al comando di un personaggio differente rispetto ad Aloy, Ryas, all'interno di un'avventura ambientata però nello stesso mondo e in realtà virtuale.

Il video rivela non solo il comparto tecnico e artistico del titolo sviluppato da Firesprite, ma anche alcune delle meccaniche con cui potremo cimentarci impugnando i controller di PS VR2.

L'idea è quella di metterci a disposizione in pratica l'intero repertorio di mosse visto nella serie madre, aumentando però il coinvolgimento grazie alla formula VR. Obiettivo centrato?