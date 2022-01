Horizon Call of the Mountain: un teaser annuncia il primo gioco esclusivo per PlayStation VR2

Sony ha pubblicato un teaser trailer per svelare il primo gioco esclusivo per PlayStation VR2 (quindi solo per PS5): Horizon Call of the Mountain. Si tratta di un'avventura single player ambientata nel mondo di Horizon, sviluppata da Guerrilla Games in collaborazione con Firesprite, uno dei nuovi PlayStation Studios.

Nel video possiamo vedere inizialmente Jan-Bart Van Beek, il capo di Guerrilla Games, che illustra brevemente il progetto. Quindi, verso il minuto 1:21, parte una breve sequenza di gameplay in cui vediamo un personaggio non giocante svegliare il o la protagonista, di cui ancora non si sa nulla. Vediamo poi lo stesso che sta remando su una barca, fatta passare sotto a un bestione metallico.

Sul PlayStation Blog viene specificato che il giocatore interpreterà un personaggio completamente nuovo. Quindi niente Aloy in questo caso, che però sarà tra i personaggi non giocanti e si potrà incontrare, insieme ad altri volti familiari per i fan della serie. L'ambientazione sembra quella di Horizon Forbidden West, ma per avere maggiori informazioni sul punto, occorre attendere.

Purtroppo gli sviluppatori non hanno potuto condividere altro su Horizon Call of the Mountain in questo momento, lasciando la presentazione ufficiale per quando sarà mostrato anche il visore PlayStation VR2 (almeno questo è ciò che si suppone). Non è chiaro nemmeno se sarà uno dei titoli delle line-up di lancio del nuovo visore, di cui per inciso sono state appena svelate ufficialmente le caratteristiche tecniche.