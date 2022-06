Stray: data d'uscita ufficiale svelata con un nuovo trailer

Durante lo State of Play è stata annunciata la data d'uscita ufficiale di Stray per PS4, PS5 e PC: 19 luglio 2022. È stato mostrato anche un nuovo filmato di gameplay, in cui abbiamo potuto vedere il gattino protagonista affrontare vari pericoli, come dei droni e altri nemici. Lo abbiamo visto anche fare il gatto, ossia camminare sui cornicioni e infilarsi nei pertugi più risicati.

Lo State of Play è l'evento periodico con cui Sony presenta le novità del mondo PlayStation. PS5 è sicuramente la grande protagonista delle ultime edizioni. Quello di questa sera è stato dedicato alle terze parti e ai giochi delle line-up di PSVR 2.