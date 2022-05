The Callisto Protocol uscirà nel 2022 anche su PS4 e Xbox One, nuove immagini

Alcune informazioni su The Callisto Protocol emergono dal nuovo numero di Game Informer, che contiene un esteso speciale sul nuovo gioco di Striking Distance che si propone come l'erede di Dead Space, dal quale sembra che il progetto sia cross-gen, dunque previsto anche per PS4 e Xbox One, e che sia in dirittura d'arrivo per un lancio nel 2022.

L'articolo in questione, corredato da immagini visibili nel tweet qui sotto, fa riferimento a The Callisto Protocol come a un gioco cross-gen, ovvero in arrivo anche su PS4 e Xbox One, laddove all'annuncio sembra proporsi esclusivamente come titolo next gen su PS5 e Xbox Series X|S, oltre alla versione PC. Non c'è stato un annuncio specifico sulla questione, ma l'articolo parla del gioco come in arrivo anche sulle vecchie piattaforme.



Per il resto, il publisher Krafton ha ribadito che la previsione è di lanciarlo nella seconda metà del 2022 e questa, per il momento, non è cambiata. Si tratta di un gioco survival horror in terza persona, che ricorda da vicino Dead Space. Non per nulla, l'autore è praticamente lo stesso, visto che Striking Distance è il nuovo team fondato da Glen Schofield.

La storia vede il protagonista, Jacob Lee, che si ritrova ad esplorare un penitenziario di massima sicurezza su Callisto, la maggiore luna di Giove, dove una misteriosa infezione si è diffusa trasformando gli esseri umani in mostri chiamati Biophage. Anche in questo caso è possibile uccidere i nemici con una tecnica di smembramento tattico e anche qui c'è un sistema di attacco e interazione a base gravitazionale.

In precedenza, abbiamo visto come il publisher consideri il gioco un titolo "quadrupla A", e nuove immagini erano emerse anche nei giorni scorsi.