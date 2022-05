The Seven Deadly Sins, il cosplay di Elizabeth di Jasikyu è proprio incantevole

Torniamo nelle atmosfere fantasy di The Seven Deadly Sins con un altro cosplay di Elizabeth, che si conferma una delle più amate in assoluto dalle cosplayer, in questo caso con una splendida interpretazione di Jasikyu.

Elizabeth Lyonesse è la terza principessa di Lyonesse, adottata dal re Bartra e legittima ereditiera al trono. La ragazza è uno dei personaggi principali della serie, compagna di avventure del protagonista e una delle prime a comparire fin dall'inizio, prima coperta da una pesante corazza che ne nasconde l'identità per poi rivelarsi al protagonista Meliodas al Boar Hat, in tutto il suo splendore.

Nei suoi abiti borghesi, utilizzati anche nella sua occupazione da cameriera della taverna, viene messa in scena qui da Jasikyu, con la modella che sceglie questa versione per il suo set fotografico su Elizabeth, colta in un momento di tranquillità, evidentemente.

Presente l'immancabile capigliatura con frangia tipica a coprire un occhio, oltre al costume riprodotto alla perfezione da parte della modella, che anche in questo caso si conferma veramente abile, riuscendo a risultare somigliante anche a questo personaggio.