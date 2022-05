My Hero Academia: il cosplay di Ochako Uraraka di honeyrabbit è davvero grazioso

Torniamo tra i super personaggi di My Hero Academia per questo bel cosplay di Ochako Uraraka, in questo caso interpretata da un'ottima Honeyrabbit che la rappresenta in maniera davvero graziosa, nel suo costume da super eroina.

Il personaggio in questione è una studentessa del Liceo Yuei, uno dei protagonisti della serie My Hero Academia nonché una delle preferite di cosplayer e fan del manga/anime. Si tratta di una giovane ed entusiasta ragazza che alterna il proprio aspetto da studentessa con quello da super eroina, come la vediamo nelle immagini qui sotto.

Il suo Quirk è Zero Gravity, che modifica l'effetto della gravità sui nemici e li rende quindi piuttosto inabili al combattimento. Oltre a questo, modificando la gravità è in grado di spostare oggetti particolarmente grandi e pesanti e spostarli con facilità, consentendo dunque un approccio piuttosto vario e creativo ai combattimenti.

Nonostante non sembri all'inizio una delle combattenti più temibili della serie, lo diventa in seguito con una sua costante progressione nelle capacità di combattimento. Nonostante questo, continua a mantenere il proprio aspetto allegro e grazioso, così come si presenta in questa perfetta reinterpretazione da parte della cosplayer Honeyrabbit.