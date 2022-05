Genshin Impact: il cosplay di Lisa di caelenacosplay ha una marcia in più

Genshin Impact continua ad avere grande successo grazie al supporto costante di miHoYo che a cadenza regolare introduce nuovi contenuti, con il cast dei personaggi giocabili ora davvero vasto ed eterogeneo. Oggi vi proponiamo il cosplay di Lisa, l'affascinante bibliotecaria di Mondstadt, firmato dall'italiana caelenacosplay.

Anche se non si direbbe dalla sua personalità spensierata e il suo atteggiamento svogliato e ozioso, Lisa è una maga estremamente potente specializzata in incantesimi elettrici e che tiene molto alla sua mansione di bibliotecaria, specialmente quando si parla di libri proibiti. E disponibile in Genshin Impact sin dal debutto del gioco ed è una delle poche unità che possibile ottenere gratuitamente semplicemente avanzando con la storia principale, uno dei tanti motivi per cui nel tempo è divenuto una dei personaggi più apprezzati dal cast dell'action RPG di miHoYo.

Come potrete vedere nella serie di immagini di Instagram che trovate poco sotto, il cosplay di Lisa realizzato da Caelena è senza dubbio molto fedele alla controparte videoludica. Non manca davvero nulla, con il costume che è stato ricreato in ogni minimo dettaglio e anche lo sfondo è azzeccato, considernado la grande passione per i libri del personaggio di Genshin Impact.

