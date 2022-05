One Piece: i cosplay di Nami e Perona di Amber Hallibell e Lera Himera tra passato e futuro

One Piece è un'opera leggendaria che nel corso di oltre due decadi ha conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo. Anche i cosplayer apprezzano molto il manga di Eiichirō Oda soprattutto per via del vastissimo cast di personaggi carismatici da cui prendere ispirazione. Quello che vi proponiamo oggi è un doppio cosplay di Nami e Perona realizzati rispettivamente da Amber Hallibell e Lera Himera che firmano una combo micidiale (in senso positivo) per i fan di One Piece.

Nami ha bisogno di ben poche presentazioni: entrata nella ciurma di Cappello di Paglia nei primi capitoli del mang di One Piece, fa parte del cast dei protagonisti in praticamente quasi tutti gli archi narrativi della longeva opera di Eiichirō Oda. Perona invece debutta nella saga di Thriller Bark e guida l'omonima ciurma, è caratterizzata da un carattere vivace e un po' infantile e veste abiti allegri e colorati.

Come possiamo vedere negli scatti qui sotto, per questo ammiccante doppio cosplay Amber Hallibell si è ispirata alla Nami dopo il salto temporale con i capelli lunghi e l'iconica accoppiata jeans e costume da mare, mentre Lera Himera indossa lo stravagante costume della prima versione di Perona, con tanto di corona e abito in stile lolita, ispirandosi dunque alla prima versione del personaggio.

Se siete alla ricerca di altri cosplay basati su manga e anime famosi, vi suggeriamo quello di Tsunade firmato britanyangelus e quello di Marin Kitagawa da My Dress-Up Darling realizzato da eeelyeee. Cambiando completamente genere, date uno sguardo al cosplay di Kitana da Mortal Kombat di oxdessyxo e il cosplay di Yelan da Genshin Impact firmato da Roxanne Kho.

Che ne pensate dei cosplay di Nami e Perona da One Piece realizzati da Amber Hallibell e Lera Himera? Fatecelo sapere nei commenti.