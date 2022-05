My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di eeelyeee nei panni di un’affascinante Shizuku

My Dress-Up Darling è uno degli anime rivelazione del 2022, con la prima stagione che ha riscosso grande successo su Crunchyroll. Ammiriamo oggi un nuovo cosplay di Marin Kitagawa firmato dalla celebre modella taiwanese eeelyeee che interpreta la protagonista dell'opera di Shin'ichi Fukuda nei panni di Shizuku.

My Dress-Up Darling parla della passione per i cosplay dal punto di vista di Marin Kitagawa, una ragazza solare che aspira a diventare una cosplayer ma che non è in grado neppure di realizzare un costume, e di Gojō, un ragazzo introverso che punta a diventare un artigiano di bambole tradizionali giapponesi ed è un abile sarto. Unendo le loro forze, Marin riesce a coronare il suo sogno, debuttando con il cosplay di Shizuku Kuroe, una delle protagoniste di un fittizio gioco eroge di cui la ragazza è appassionata.

Quello di eeelyeee dunque è un "cosplay nel cosplay", dato che ha deciso di rappresentare proprio Shizuku-tan. Il risultato è senza dubbio convincente, con il personaggio che è stato rappresentato in maniera impeccabile, dalla parrucca al costume da gothic maid, con grande attenzione per i particolari come le lenti a contatto viola e la catena legata al girocollo.

