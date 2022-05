Dorfromantik, la recensione di uno strategico rilassante, ma impegnativo

Non importa quale sia la vostra risposta, perché Dorfromantik può essere giocato in qualsiasi modo si preferisca. Che cerchiate un gioco rilassante nel quale creare un paesaggio bucolico o un puzzle game strategico dove ragionare su ogni mossa, il piccolo ma ampio gioco di Toukana Interactive ha qualcosa per voi.

In che modo vi piace approcciarvi ai videogiochi? Volete rilassarvi e investire il vostro tempo in qualche attività semplice e non stressante? Oppure siete sempre alla ricerca della sfida? Preferite ottimizzare al massimo ogni vostra azione? O magari vi basta proseguire facendo il minimo necessario?

Potrebbe sembrare banalissimo a un primo impatto, ma ci sono alcuni limiti, come i corsi d'acqua o le rotaie che non possono essere collegate a caselle differenti. Alcune missioni, inoltre, chiedono di creare aree tematiche con un numero esatto di tessere. Se si vuole ottenere dei record mondiali, in poche parole, bisogna giocare con grandissima attenzione (e magari essere aiutati da un po' di fortuna).

Ogni tessera è in pratica un pezzetto di un paesaggio e, sui sei lati, può presentare una serie di elementi, come alberi, un campo coltivato, terreno brullo, acqua, case e non solo. Se la tessera appena posizionata tocca caselle con lati uguali, ottiene più punti. Inoltre, alcune tessere attiveranno delle missioni, del tipo "crea una foresta con un certo numero di alberi" o "un campo di grano con abbastanza riquadri" e via dicendo.

Come funziona Dorfromantik? L'idea è molto semplice. Il gioco parte con una singola tessera, da posizionare su un tabellone. A destra, abbiamo una colonna di tessere. Noi possiamo vedere la tessera che stiamo per posizionare e le due successive. L'obiettivo di una partita è, di norma, ottenere punti, posizionando nel modo migliore la tessera.

Modalità

Si può giocare anche con tessere infinite in Dorformantik

Come abbiamo detto, però, Dorfromantik non è solo un gioco per chi vuole una sfida. Al contrario, vi sono tante possibilità per partite leggere. Prima di tutto, ci si può semplicemente disinteressare di fare veri record e giocare per sbloccare, con calma, vari obiettivi, che si accumulano anche tra più partite, come ad esempio posizionare un certo numero di tessere od ottenere un certo numero di punti.

Questi macro-obiettivi permettono di sbloccare delle varianti grafiche di vari elementi di gioco, come campi di lavanda invece che campi di grano. Questi elementi estetici possono cambiare molto lo stile grafico del gioco, passando da ambienti primaverili a invernali ad esempio, così da rendere sempre fresche le nuove partite. In poche ore si sbloccano svariati elementi, quindi anche se non cercate sfide di alto livello potrete comunque avere la sensazione di star ottenendo qualcosa dalle vostre sessioni.

Ci sono poi modalità completamente zen, come quella creativa. In tale versione, Dorfromantik non pone alcun limite. Si hanno tutte le tessere che vogliamo, possiamo scartarle e non ci sono punteggi. Potete quindi approcciare il gioco come se fosse una tela bianca e voi un pittore che vuole creare un'enorme opera d'arte fatta di case, boschi, fiumi con barche, stazioni ferroviarie dalle quali partono treni e non solo.

Le tonalità grafiche di Dorfromantik possono cambiare

Ci sono poi modalità rapide, con obiettivi che possono essere completati entro una manciata di minuti, per chi magari non vuole passare troppo tempo sul gioco. La caccia al punteggio può infatti portare via decine e decine di minuti senza difficoltà. Piacevole inoltre il fatto che, una volta persa una partita, la mappa non viene cancellata ma può essere spostata in modalità creativa, così da proseguire la propria creazione.

Vi è poi anche una modalità difficile, per chi cerca una sfida impegnativa, e una modalità completamente personalizzata, che permette di scegliere il tipo di tessere da far apparire e con quale frequenza. Si può anche scegliere il livello di sfida delle missioni e alti dettagli, per creare l'esperienza che più vi aggrada.