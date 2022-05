The Rising of the Shield Hero: il cosplay di Raphtalia di vahnilly è splendido

La seconda stagione dell'anime di The Rising of the Shield Hero prosegue su Crunchyroll offrendo nuovi spunti per i cosplayer di tutto il mondo. Oggi vi proponiamo il cosplay di Raphtalia realizzato dalla modella vahnilly che veste i panni del celebre personaggio nato dalla penna di Aneko Yusagi.

The Rising of the Shield Hero è un'opera di genere Isekai con protagonista Naofumi Iwatani, un otaku che suo malgrado si ritrova catapultato in un mondo fantasy e investito del titolo di Eroe dello Scudo, uno dei quattro, insieme a quello della Lancia, della Spada e dell'Arco, che deve salvare il mondo. Diventato un reietto della società a causa di una serie di complotti, Naofumi troverà in Raphtalia, una semi-umana dalle fattezze di un tanuki dal tragico passato, uno dei suo alleati più preziosi. Durante il corso della serie la ragazza diventerà un'abile spadaccina nel contempo assumendo un ruolo sempre più importante nella trama.

Il cosplay di Raphtalia realizzato da vahnilly è senza dubbio di ottima fattura, difficile muovergli qualche critica. C'è tutto: dalla parrucca al costume, inclusi accessori e i tratti da tanuki, ogni dettaglio dimostra la grande cura della modella nel rappresentare il personaggio nel modo più fedele possibile.

Il cosplay di Raphtalia firmato da vahnilly vi ha colpito? Fateci sapere cosa ne pensate di questa rappresentazione del personaggio di The Rising of the Shield Hero nei commenti.