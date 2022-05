Genshin Impact: il cosplay di Ningguang di KisaragiAsh è semplicemente perfetto

L'Update 2.7 di Genshin Impact arriverà con alcune settimane di ritardo rispetto alla tabella di marcia di Hoyoverse. In attesa di novità sulla nuova data di uscita, non c'è modo migliore per ingannare l'attesa se non ammirando un cosplay di Ningguang firmato da KisaragiAsh, che ancora una volta interpreta in maniera magistrale la Tianquan di Liyue.

Ningguang è uno dei personaggi "veterani" di Genshin Impact, dato che è presente nel gioco fin dal lancio avvenuto nel 2020, e ha un ruolo di primaria importanza in tutte le vicende che si svolgono nella regione di Liyue. È infatti la leader dei Qixing, un comitato formato dai commercianti maggiori dello stato che governa la città. Viene descritta come una donna d'affari di successo, che ha costruito la sua immensa fortuna con il duro lavoro e sfruttando una fitta rete di contatti e informatori che si è costruita nel tempo.

KisaragiAsh ci aveva già impressionato in passato con il vestito da sera blu di Ningguang del festival di Lyue. Il cosplay di oggi è altrettanto ben riuscito e si basa sulla versione classica del personaggio, con l'elegante abito tradizionale cinese. A questa interpretazione non manca davvero nulla: dalla parrucca al costume tutti i dettagli sono curati fin nei minimi particolari, così come la location e gli effetti di post-produzione che danno quel tocco di carattere in più allo scatto che non guasta mai.

