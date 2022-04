Genshin Impact: il cosplay di Yae Miko da Peachmilky è romantico e luminoso

Riprendiamo di nuovo Genshin Impact per il cosplay di questa mattina, vera e propria riserva data la quantità di personaggi presenti nel casto, scegliendo in particolare questo nuovo cosplay di Yae Miko, appena pubblicato da parte di peachmilky_.

Come abbiamo visto, il personaggio in questione è una combattente a 5 stelle specializzata nell'elemento Electro, anche se in questo caso il suo elemento portante non traspare più di tanto da questa reinterpretazione, che si concentra piuttosto sugli elementi più pacati e romantici della ragazza.

Nota anche come Guuji Yae "Sacerdotessa Capo", Yae Miko è responsabile del Grand Narukami Shrine, nonché possiede la Yae Publishing House e si tratta dunque di un personaggio giocabile di notevole importanza nel mondo di Genshin Impact. La sua popolarità sta chiaramente crescendo tra le cosplayer, vista la quantità di interpretazioni che stanno emergendo proprio in questi giorni sul personaggio in questione.

Ottima anche la scelta della location: tra quelli che sembrano essere ciliegi in fiore, o qualcosa del genere, il cosplay di Yae Miko da parte della bella Peachmilky sembra trovare davvero la sua collocazione ideale, con una riproduzione dal vivo di alcune tipiche ambientazioni viste in Genshin Impact.