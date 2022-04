My Hero Academia, il cosplay di Mt. Lady di missbricosplay giganteggia in costume

Torniamo tra gli strani personaggi di My Hero Academia per un cosplay di Mt. Lady, questa volta da parte della sempre ottima missbricosplay, che perfettamente in linea con le caratteristiche della combattente in questione giganteggia tra i palazzi in questo costume.

L'eroina di Mineyama, ovvero Yu Takeyama, nota anche (e soprattutto) come Mt. Lady, è la Pro Hero numero 23, nonché membro di spicco del gruppo dei Lurkers. Trattandosi di una donna dalle forme prorompenti, si tratta di un soggetto piuttosto indicato per missbricosplay, che infatti la interpreta veramente alla perfezione in questo cosplay.

In particolare, nelle foto la vediamo nel suo costume da super eroina e nel pieno del suo potere: il quirk di Mt. Lady è infatti chiamato Gigantification, e il suo effetto è precisamente quello che può essere capito leggendone già il nome. Utilizzando questo potere, Yu diventa gigantesca, tanto da raggiungere l'altezza di enormi palazzi e giungendo ad essere una sorta di kaiju, ma mantenendo comunque il proprio aspetto di donna alquanto avvenente.

In questa situazione la vediamo anche in questa reinterpretazione da parte di missbricosplay, che replica in maniera molto precisa il costume tipico del personaggio, ovvero una tuta attillata con maschera e corna, oltre alla tipica capigliatura. Il tutto in attesa di rivedere il personaggio in azione all'interno della Stagione 6 di My Hero Academia.