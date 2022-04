My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di Shirogane in costume da bagno richiama l'anime

My Dress-Up Darling è stato uno dei recenti grandi successo dell'animazione giapponese, ovviamente a seguito del successo del manga. Star della serie è chiaramente Marin, la protagonista appassionata di cosplay. Ora, Shirogane ci propone il proprio cosplay di Marin, in versione costume da bagno.

Marin, in My Dress-Up Darling, è appassionata di cosplay e, grazie al protagonista maschile Gojo, può finalmente avere costumi di qualità. Per poterli realizzare, però, Gojo ha bisogno di prendere le misure di Marin e per questo la ragazza si presenta in costume da bagno. Questa è la scena ricreata da Shirogane. Non bisogna inoltre distogliere l'attenzione dall'ambientazione, che pur nella propria semplicità richiama l'interno della stanza di Gojo, tipicamente giapponese, con i tatami a terra e le porte scorrevoli sullo sfondo.

Se siete fan di My Dress-Up Darling, allora dovete vedere il cosplay di Marin di grusha_cos che si fa prendere le misure. Ecco poi il cosplay di Marin di linnnnng che ci mostra il personaggio con e senza cosplay. Infine, non è possibile non citare il cosplay di Marin di japp_leack: è radioso.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marin realizzato da shirogane? Il personaggio di My Dress-Up Darling è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?