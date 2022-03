My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di linnnnng ci mostra il personaggio con e senza cosplay

My Dress-Up Darling è sempre più di moda negli ultimi tempi nel mondo del cosplay e lo dimostrano i molti scatti fotografici proposti dagli e dalle appassionate del manga/anime. Ad esempio, linnnng ci propone il proprio cosplay di Marin Kitagawa, sia in versione cosplay che senza cosplay.

Dovete infatti sapere che My Dress-Up Darling parla di Marin, una ragazza che ha sempre voluto fare cosplay e ha ora la propria occasione. La giovane fa conoscenza con un appassionato di cucito, Wakana Gojo, che la aiuterà a realizzare gli abiti. In questi scatti, quindi, linnnng ci propone il cosplay di un cosplay (cosplayception?). I primi due scatti ci mostrano Marin in divisa scolastica, mentre gli ultimi due propongono Marin con un cosplay di un personaggio da lei amato.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marin realizzato da linnnng? Il personaggio di My Dress-Up Darling è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?