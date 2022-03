The Batman: il cosplay di Catwoman di missbricosplay si mostra alla luce del sole

The Batman ha ottenuto successo nelle sale di tutto il mondo e ha permesso a molti di (ri)scoprire i personaggi DC. Al limite tra eroina e criminale, troviamo all'interno della pellicola Catwoman. Ora, il personaggio è stato ricreato da missbricosplay: ecco il suo cosplay di Catwoman.

In questo cosplay di Catwoman, missbricosplay ci propone il costume classico di Selina Kyle, che nel film The Batman non abbiamo realmente visto. Questi scatti ci mostrano la donna in un contesto atipico per lei: si trova alla luce del sole, che in questo caso aiuta però a realizzare delle fotografie di prima qualità. missbricosplay ci chiede anche, nella didascalia alla fotografia, qual sia la nostra versione preferita di Catwoman, a livello cinematografico. Cosa ne pensate?

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Catwoman realizzato da missbricosplay? Il personaggio di The Batman e del mondo DC vi convince, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?