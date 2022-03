Phantom Breaker: Omnia, la recensione della versione "perfetta" di un classico dei picchiaduro

Lo abbiamo provato, per capire se questo marchio da noi quasi sconosciuto abbia o meno il potenziale di spiccare in un genere già zeppo di titoli eccellenti. Ovviamente, troverete la nostra dettagliata risposta nella odierna recensione di Phantom Breaker: Omnia .

Per spiccare in una situazione simile le strategie applicabili si contano sulle dita di una mano, tanto che spesso risulta più sensato evitare direttamente il campo di battaglia principale, concentrandosi su mercati più di nicchia. Deve essere quindi stata questa l'idea del publisher di cui parliamo oggi, perché i Rocket Panda Games non solo hanno scelto di buttarsi nella mischia con un picchiaduro - genere già difficilmente di massa, salvo rari casi - ma hanno addirittura deciso di farlo riportando in vita un classico risalente a quasi un decennio fa mai arrivato in occidente (se si esclude uno spinoff beat em up chiamato Battle Grounds).

Per piccoli publisher relativamente sconosciuti non è di certo facile farsi largo nella fitta foresta del mercato videoludico, specie in un'era ove il gaming è più diffuso che mai e le uscite prestigiose arrivano in tal numero da eclissare persino alcuni tra i tripla A più riconoscibili.

Narrativa e contenuti: visual novel uber alles

Phantom Breaker Omnia: l'Omnia Style ci è parso un po' troppo semplificato per i nostri gusti

Curiosamente, se si considera quanto spesso questo elemento sia ignorato nei picchiaduro, Phantom Breaker: Omnia contiene un discreto mare di testo, diviso in una campagna a più capitoli. Per carità, non si tratta di chissà quale narrativa epica: la base è letteralmente una battaglia tra adolescenti iniziata per via di un misterioso individuo di nome Phantom, che concede loro poteri enormi attraverso artefatti in grado di alterare lo spazio tempo. Strutturalmente però il tutto si discosta dalle basilari modalità storia viste in altri esponenti del genere e ricorda più da vicino l'approccio visto in opere come i Blazblue, per certi versi simili a delle visual novel giocabili.

Non abbiamo trovato molto ispirata o brillante la narrativa, invero, ma è perlomeno piacevole vedere un po' di impegno da parte degli sviluppatori - Gameloop e MAGES, per l'esattezza - nel tentativo di creare un universo discretamente elaborato. Strano quindi che a questa campagna principale piuttosto curata non si accompagnino altri contenuti di livello, dato che le modalità alternative in Phantom Breaker Omnia ci sono parse a dir poco scarne...

Due personaggi di Phantom Breaker: Omnia

Il gioco ha letteralmente solo Arcade Mode, Survival (chiamato Battaglia Infinita), modalità a punti e Time Attack come opzioni in singolo, e manca addirittura di sfide legate ai personaggi o tutorial. Le meccaniche del gioco vengono quindi spiegate attraverso schermate statiche piene di testo, un sistema che di certo non favorisce moltissimo la digestione graduale dei sistemi. E ok, Phantom Breaker: Omnia ha una facilità di esecuzione tale da risultare comunque piuttosto accessibile, ma siamo dell'idea che la totale assenza di due opzioni simili resti comunque una svista non indifferente, visti i passi avanti fatti da altri esponenti del genere. Per gli amanti dell'online non va tanto meglio, e si ha a che fare con il solito sistema a lobby con partite classificate e del giocatore: assolutamente nulla di nuovo sotto il sole.

Il roster, perlomeno, è abbastanza nutrito, con venti diversi combattenti tra cui scegliere. Tolti L e M (sì, sono i loro nomi), che a tutti gli effetti sono dei recolor con mosse parzialmente diversificate, le scelte offerte da Omnia ci sono sembrate tutte alquanto uniche e ispirate. Gli sviluppatori affermano anche di aver in parte ribilanciato il titolo, solo che non avendo termini di confronto con l'originale non abbiamo sinceramente modo di sapere fino a che punto sia stato ritoccato (senza contare che, al solito, risulta pressoché impossibile valutare con precisione il bilanciamento di un picchiaduro prima del lancio).