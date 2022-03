State of Play di Hogwarts Legacy, data e ora dell'evento con gameplay su PS5

Sony PlayStation ha annunciato la data e l'ora dello State of Play dedicato a Hogwarts Legacy, che mostrerà gameplay in versione PS5. Potremo vedere il gioco basato sul mondo di Harry Potter il 17 marzo 2022 alle 22:00.

Lo State of Play del 17 marzo 2022 dedicato a Hogwarts Legacy durerà 20 minuti e mostrerà 14 minuti di gameplay su PS5 del gioco.

Tramite il PS Blog, Avalanche Software e Warner Bros Games hanno affermato: "Da quando abbiamo svelato Hogwarts Legacy, il trailer è stato visto oltre 28 milioni di volte sul canale YouTube di PlayStation. Abbiamo promesso di mostrarvi di più quest'anno, ed è finalmente tempo di mantenere la promessa."

Sarà possibile seguire lo State of Play di Hogwarts Legacy su Twitch o su YouTube. Successivamente, sarà pubblicato un "articolo speciale che aggiungerà un po' di contesto a ciò che vi mostreremo", sempre tramite il PS Blog.

Nella nostra anteprima, vi avevamo spiegato che "Hogwarts Legacy è il sogno che si avvera per moltissimi fan. Una fantasia che dura da oltre vent'anni e finalmente si concretizza grazie agli sforzi congiunti di Avalanche e Portkey Games. Scegliendo di trattare un periodo antecedenti sia alla storia di Harry Potter sia a quella di Newt Scamander, gli sviluppatori si sono costruiti piena libertà di azione senza per questo lasciare indietro alcuni capisaldi in grado di restituire quel senso di familiarità dovuto ai romanzi e ai film. A livello di contenuti sembra un gioco estremamente promettente e porre l'enfasi sull'Antica Magia è senza alcun dubbio molto interessante, resta da capire come vorranno gestire la struttura del gameplay e quanto saranno in grado di bilanciare la vita scolastica con l'esplorazione tipica degli open-world."