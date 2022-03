Sonic 2 - Il Film, trailer finale del film di SEGA e Paramount Pictures

Paramount Pictures e SEGA hanno pubblicato il trailer finale di Sonic 2 - Il Film, in arrivo nei cinema italiani il 7 aprile 2022. Potete vedere il video qui sopra.

Nel trailer finale di Sonic 2- The Movie, possiamo vedere che Sonic, Tails e Knuckles si lanciano giù da una montagna inseguiti da una valanga. Il nostro eroe chiama il suo alleato umano, Tom, per farsi aprire un portale e potersi salvare. Così facendo, i due interrompono un matrimonio. Sonic spiega poi che Dr. Robotnik è tornato e vuole entrare in possesso di uno Smeraldo del Caos per accedere a un potere incredibile.

Ad accompagnare il cattivo del primo film vi sarà una nuova nemesi: Knuckles, un echidna rosso che, in originale, è doppiato da Idris Elba. Nel trailer possiamo vedere un susseguirsi di scontri, esplosioni, robot sempre più grossi e inseguimenti stradali e montani. Per certo, il livello di azione pare essere elevato.

Sonic the Hedgehog 2 è ancora una volta diretto da Jeff Fowler. Il film riporta anche Pat Casey e Josh Miller come co-sceneggiatori, insieme al nuovo scrittore John Whittington (The Lego Batman Movie).

Potete infine vedere la nuova locandina di Sonic 2 - Il Film da poco condivisa da SEGA e Paramount Pictures.