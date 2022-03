EA assume per il nuovo gioco open world di Kevin Stephens, che aveva lavorato a L'Ombra di Mordor

EA sta assumendo nuovo personale per il team - ancora senza nome - guidato da Kevin Stephens, che ha ricoperto il ruolo di Studio Head di Monolith Productions durante lo sviluppo della serie L'Ombra di Mordor. Sappiamo che si tratterà di un open world.

L'annuncio dell'assunzione di Kevin Stephens risale al 2021. In tale occasione, è stato detto che il nuovo team avrebbe lavorato a un "open world d'azione e avventura". Ora, possiamo vedere che la persona assunta - precisamente per il ruolo di Senior Designer Encounters - dovrà "guidare un team per portare in vita un mondo ricco e dinamico." Il designer dovrà aiutare a realizzare il design e la struttura di un mondo, dei suoi personaggi e dei suoi nemici.

Si parla di "open world" e "gameplay sandbox", basato su attività e missioni sparse per il mondo di gioco. Per il momento questo è tutto quello che sappiamo su questo gioco di EA. Purtroppo non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni, magari più concrete e ufficiali.

