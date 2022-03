Ghostwire Tokyo, abbiamo provato i primi due capitoli dell'horror di Bethesda per PS5 e PC

È una Tokyo spettrale e silenziosa, imprigionata in una notte eterna e lattiginosa, quella che ci ha dato il benvenuto giocando a Ghostwire Tokyo. La metropoli giapponese non rinuncia però ai suoi neon, ai megaschermi che noncuranti della morte che cammina nelle strade sottostanti continuano a illuminare quello che oramai è una sorta di purgatorio shintoista.

Ghostwire Tokyo spiazza e confonde, e continua a farlo per tutto il primo capitolo introduttivo e per buona parte del secondo, quando potremo iniziare a esplorare liberamente la città. È proprio a questo punto che tutte le divertentissime meccaniche introdotte si mostrano per quello che sono realmente: elementi eccezionali di un open world però piuttosto classico. Non era stato mai detto chiaramente ma Ghostwire Tokyo è proprio questo: un open world, e non si fa mancare nessun ingrediente tipico come missioni principali, missioni secondarie, collezionabili di ogni genere. Se non sopportate più questo tipo di struttura ludica, non sarà Ghostwire Tokyo a farvi cambiare idea. Il difficile sarà rinunciare alla sua peculiare ambientazione, come al suo potenzialmente devastante sistema di combattimento.

La nuova avventura di Tango Gameworks ha un carisma unico. L' immaginario messo in piedi dal team ti travolge immediatamente, appena fatto partire il gioco, e nel giro di una manciata di ore riesce a infilarti nelle situazioni più misteriose e strampalate in circolazione. Gatti mercanti, gatti che canticchiano dietro gli angoli, procioni nascosti, cabine telefoniche stregate dall'arcano e dalla tenologia, demoni che si fanno appigli permettendoci letteralmente di volare sopra i tetti della città, alla scoperta di templi e feticci magici. Infine discese verticali nelle viscere di Tokyo e scalate vertiginose tra i grattacieli più alti, sotto la pioggia battente o la luna più diabolica.

Il potere del vento è meno potente di quello dell'acqua e del fuoco, ma è anche quello di cui potremo immagazzinare più munizioni. In Ghostwire Tokyo le munizioni possono essere raccolte in due diversi modi: colpendo alcuni oggetti di uso comune posseduti, o durante un combattimento ma solo attraverso mosse corpo a corpo e le parate perfette, quest'ultime eseguibili attraverso uno scudo psichico attivabile a piacimento con il dorale sinistro.

Le basi del combattimento sono in quattro diversi poteri: quello del vento,del fuoco e dell'acqua, più il nostro arco magico. Il potere del vento è il primo che avremo a disposizione e come gli altri tre permette due diversi colpi: uno immediato e un altro caricato che sparerà uno o più proiettili contemporaneamente verso il bersaglio. Il colpo caricato del potere dell'acqua è invece più utile su un gruppo di nemici nelle vicinanze, vista l'efficacia di quella lama liquida che come un Sonic Boom spazzerà via chiunque incontrerà sul percorso; mentre il potere caricato del fuoco sostituisce le letali fireball con un'esplosione ad area il più delle volte risolutiva.

Fino a ora, le basi per un gameplay vincente e avvincente sembrano essere al loro posto, ricordando tra le righe anche due grandi giochi del passato, non casualmente entrambi in prima persona e sviluppati in Giappone: il Killer 7 di Goichi Suda (e proprio di Mikami!) e l'avveniristico Breakdown di Namco, rispettivamente del 2004 e del 2005. Nonostante sia prevalentemente a distanza, il sistema di combattimento di Ghostwire Tokyo può diventare anche molto fisico, con diversi colpi e mosse finali che richiederanno una certa vicinanza col nemico per essere davvero efficaci.

In questa anteprima, possiamo parlarvi soltanto dei primi due capitoli di gioco, e a dir la verità non siamo nemmeno andati troppo oltre quindi davvero non sappiamo come Ghostwire Tokyo proseguirà, e di come eventualmente evolverà il suo gameplay.

Munizioni ed energia

I più attenti avranno già capito che questo schema serve a imprimere alle battaglie un certo dinamismo, con delle continue e rischiose sortite in avanti per fare incetta di munizioni, in modo poi da tornare in posizioni più sicure. C'è poi un ulteriore elemento da prendere considerazione, sia per tenere alta la riserva di munizioni che per massimizzare il guadagno di punti esperienza: la purificazione spiritica che potremo eseguire su un nemico quando il suo nucleo sarà reso finalmente visibile dai continui colpi. Quando il nucleo di un nemico sarà finalmente visibile, questo potrà essere colpito fatalmente o si potrà eseguire un rituale di purificazione per trasformarlo in punti esperienza e munizioni, ma se non riusciremo a fare nessuna delle due cose questo riacquisterà tutta la sua forza originaria.

Un rituale di purificazione necessità si qualche secondo per essere completato (ma si potrà attuare su più bersagli contemporaneamente se vicini), e sebbene sarà ancora possibile spostarsi molto lentamente, durante questa fase saremo in balia della maggior parte dei nemici. Per fortuna è possibile ridurre sia il tempo di esecuzione che sbloccare un rituale praticamente immediato ma eseguibile soltanto corpo a corpo. Per cambiare i diversi poteri si utilizza il touch screen del DualSense, qui sfruttato a fondo e con buoni risultati.