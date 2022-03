Ubisoft Stockholm lavora a un nuovo gioco, è una nuova IP

Ubisoft Stockholm sta lavorando su una nuova IP. Lo studio sta attivamente assumendo per quello che gli annunci di lavoro descrivono come un "ambizioso" nuovo videogioco d'azione che potrebbe avere elementi online e sistemi procedurali.

Il nuovo gioco è stato costruito utilizzando il motore Snowdrop di Ubisoft, che la sede di Stoccolma sta utilizzando anche per Avatar: Frontiers of Pandora che in sviluppo in collaborazione con Massive Entertainment.

Ubisoft ha segnalato decine di posti vacanti per il progetto. L'annuncio per un Design Director afferma che i candidati devono avere una comprensione dei fondamenti del gameplay d'azione e del combattimento. Devono anche avere "una significativa esperienza come game designer con le meccaniche del gameplay d'azione (combattimento, spostamento, incontri, modalità di gioco, ecc.)"

Un collage dei giochi Ubisoft

Questo nuovo gioco misterioso si fonderà su un "gameplay basato trama". La descrizione del lavoro per il ruolo di Gameplay Programmer conferma quanto detto, e aggiunge ulteriormente che i candidati "implementeranno dei sistemi procedurali che forniranno opportunità narrative al giocatore, supportando storie emergenti e momenti memorabili." "Lavorare con il direttore narrativo e il progettista tecnico narrativo per ideare, provare e sviluppare le porzioni procedurali dei sistemi narrativi del gioco", continua l'annuncio.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo su questo nuovo gioco di Ubisoft Stockholm. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali.

