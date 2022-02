Ubisoft fornisce denaro e case sicure per gli sviluppatori ucraini: ecco i dettagli

Ubisoft ha annunciato di star fornendo sostegno, soprattutto sotto forma di denaro e case sicure, ai propri dipendenti ucraini, in seguito all'invasione russa. La società francese ha due team in Ucraina: uno a Kyiv e uno a Odessa.

Ecco la dichiarazione completa di Ubisoft. "Presso Ubisoft, i nostri cuori sono con i nostri team in Ucraina, e stiamo fornendo loro supporto e assistenza mentre attraversano questo momento difficile. La sicurezza e il benessere dei nostri team e delle loro famiglie è la nostra prima preoccupazione, e Ubisoft è completamente mobilitata per sostenerli d'ora in avanti."

"Negli ultimi mesi, Ubisoft ha monitorato da vicino la situazione e ha messo in atto misure per aiutare a proteggere i nostri team. La scorsa settimana, abbiamo raccomandato ai nostri dipendenti di rifugiarsi in un luogo che considerano sicuro. Ubisoft ha fornito a tutti i membri del team in Ucraina fondi aggiuntivi per aiutarli a coprire i costi eccezionali, come quelli relativi al loro viaggio e al trasferimento, e ha pagato gli stipendi in anticipo per tenere conto di eventuali interruzioni dei sistemi bancari."

"Ubisoft sta fornendo alloggi nei Paesi vicini dove i team e le loro famiglie possono trovare riparo se lo desiderano e sono in grado di farlo. Per assicurarci di rimanere in stretto contatto con tutti i team, abbiamo istituito delle hotline per rispondere alle loro domande e ai loro bisogni e abbiamo messo in atto un sistema di comunicazione di emergenza se le infrastrutture dovessero diventare instabili. Continueremo ad adattarci e a rafforzare la nostra assistenza man mano che la situazione si evolve".

Recentemente è stato anche svelato che Amanita Design donerà tutti i ricavi di tre giochi per aiutare la popolazione.