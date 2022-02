Guerra russo-ucraina: Amanita Design donerà tutti i ricavi di tre giochi per aiutare la popolazione

La software house Amanita Design ha annunciato che per tutta la prossima settimana i ricavi, da tutte le piattaforme sulle quali sono disponibili, di Machinarium, Chuchel e Creaks, tre dei suoi numerosi titoli, saranno devoluti a un'associazione che si sta occupando di aiutare le persone in difficoltà a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Leggiamo il messaggio pubblicato sui social network:

L'Ucraina ha bisogno di aiuto, in questo momento

I nostri guadagni della prossima settimana da Machinarium, CHUCHEL e Creaks saranno donati a Člověk v tísni (People In Need), un'organizzazione no profit che utilizzerà il denaro per aiutare le persone più vulnerabili in Ucraina colpite dall'invasione russa e i profughi nei paesi vicini.

Infine, grazie e rispetto per i nostri amici di 11 bit studios e State of Play che ci hanno ispirato a questa mossa!

Insomma, anche Amanita Design si è schierata dalla parte della popolazione ucraina, che in queste ore sta vivendo notevoli difficoltà a causa delle guerra in corso. Speriamo che queste iniziative servano davvero.

Intanto potete partire dal sito ufficiale di Amanita Design, se volete aderire all'iniziativa.