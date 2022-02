Elden Ring e le fantasiose creazioni con l’editor dei personaggi, da Shrek al Gigachad

Come nei precedenti lavori di FromSoftware, anche Elden Ring ha un editor per la creazione del protagonista e alcuni giocatori in queste ore hanno sfruttato tutte le numerose opzioni al suo interno per creare delle copie fedeli di personaggi tratti da film e altri giochi, nonché dei veri capolavori di bruttezza assoluta.

A riprova della grande flessibilità dell'editor di Elden Ring e della fantasia della community, tra le creazioni più interessanti, che potrete ammirare nei post qui sotto, segnaliamo la versione umana di Shrek, il Joker di Batman, il Gigachad (il meme nato grazie al modello russo Ernest Khalimov), Thanos della Marvel, Robert Pattinson e persino Nathan Drake dalla serie Uncharted di Naughty Dog.

Nel mezzo non mancano veri e propri esemplari di bruttezza ma assolutamente degni di ammirazione, perché i risultati sono talmente osceni che richiedono senza dubbio una certa dedizione e cura nei dettagli.

L'aspetto del personaggio in Elden Ring è sicuramente importante, ma lo è anche la scelta della classe iniziale. Se non sapete quale scegliere date uno sguardo alla nostra guida. Dopodiché date uno sguardo ai nostri 10 consigli per sopravvivere così da non farvi trovare impreparati alle minacce dell'Interregno.