Tencent ha acquisito 1C Entertainment, editore polacco molto attivo in ambito videoludico, specializzato nella produzione di titoli doppia A, come annunciato tramite comunicato stampa. L'affare si è chiuso praticamente lo scorso novembre, ma è emerso solo ora, quando Tencent ha accettato di comprare tutte le quote societarie in mano a 1C, la compagnia madre di 1C entertainment.

Tencent ha preso il controllo di 1C Entertainment e di tutte le sue sussidiarie. Il nome della compagnia sarà modificato entro sei mesi dall'acquisizione, rimuovendo ogni riferimento a 1C. I dettagli sul rebranding saranno comunicati a tempo debito.

Purtroppo non è stata svelata l'entità dell'affare, ma le parti coinvolte hanno tutte manifestato la loro soddisfazione e hanno dichiarato di non vedere l'ora di iniziare a collaborare.

Molti conosceranno 1C Entertainment per i suoi giochi, come quelli delle serie King's Bounty e Man of War, per citarne un paio. Meno conosciuta, ma probabilmente addirittura più appetibile per Tencent, è l'attività di QLOC, una sussidiaria della compagnia che si occupa di aiutare nello sviluppo di giochi di terze parti. Ad esempio ha lavorato a serie come quella Devil May Cry, quella Mortal Kombat e a titoli quali Dark Souls Remastered, Cyberpunk 2077, ed Hellblade: Senua's Sacrifice. Studi che danno questi servizi sono ricercatissimi dagli editori, perché semplificano i processi di sviluppo dei videogiochi, fornendo spesso servizi specifici per i problemi che possono insorgere in corso d'opera.