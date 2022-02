Fortnite: prossima skin di Marvel scoperta grazie al fumetto cross-over?

Fortnite è noto per le sue collaborazione, in particolar modo con Marvel. Ora, un albo a fumetti potrebbe aver svelato in anticipo la prossima skin che sarà presente all'interno del battle royale di Epic Games.

Precisamente, secondo quanto indicato potrebbe essere in arrivo Shuri da Black Panther in Fortnite. Il tutto è stato suggerito dal noto leaker Shiina, come potete vedere voi stessi nel tweet qui sotto.

Il nuovo albo a fumetti cross-over di giugno, Fortnite X Marvel Zero War, seguito dell'albo Nexus War - che aveva anticipato l'arrivo di Thor sull'isola -, ci mostra che tra i personaggi Marvel è presente anche la sorella di Black Panther, Shuri, che sfrutta la tecnologia per combattere.

Ovviamente non si tratta di una conferma ufficiale, solo di un ragionamento, ma potrebbe essere proprio ciò che accadrà. Shuri, tra l'altro, sarà un personaggio importante per il film Black Panther Wakanda Forever: l'arrivo in Fortnite potrebbe essere parte dello sforzo promozionale di Marvel.

Per il momento, in ogni caso, possiamo solo attendere conferme o smentite. Nel frattempo, possiamo (ri)vedere il trailer italiano di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, prossimo film Marvel in arrivo.