Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: i creatori volevano mostrare il lato oscuro della saga

Gli autori di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin si erano posti come obiettivo il mostrare ai giocatori il lato oscuro di Final Fantasy. Ecco i dettagli.

Il produttore Jin Fujiwara ha affermato che "In un sacco di vecchi giochi, non viene dedicato molto tempo alla storia del cattivo, o qualsiasi personaggio diverso dall'eroe." Dato che spesso i cattivi sono la parte più convincente di un buon JRPG, è un peccato. Square Enix mira a cambiare questa situazione in Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, mostrandoci gli inizi di Garland, che - nonostante non sia famoso quanto altri cattivi della saga - rimane un iconico cattivo di Final Fantasy. Fujiwara spera che esplorando la storia di Garland, i fan dei vecchi giochi saranno in grado di "godersi di più quelle opere".

Jack, protagonista di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Fujiwara aggiunge che gli piacerebbe "essere in grado di esplorare quella sorta di lato oscuro - l'altro lato delle storie - in altri capitoli principali di Final Fantasy". Fujiwara ha affermato che i sequel sono un'opzione, anche se tutto dipenderà dalla risposta del pubblico e dal successo commerciale.

