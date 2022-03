GTA 5, come gira su PS5 e Xbox Series X? Ecco un video gameplay e immagini delle versioni next-gen

GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S sarà disponibile tra poche ore. Per ingannare l'attesa possiamo goderci un piccolo antipasto della riedizione del gioco Rockstar Games grazie a un video gameplay in 4K e una serie di immagini.

Il video gameplay pubblicato dal canale FA Gamez mostra le sequenze iniziali della versione PS5 nella modalità grafica Performance RT, che si pone come una via di mezzo tra quella Performance standard e Fidelity, con il framerate che punta ai 60 fps (pur non raggiungendoli in maniera stabile), risoluzione 4K upscalata e ray tracing attivo.

Le immagini qui sotto, invece, sono state condivise da PureXbox e mostrano la versione Xbox Series X con il preset Fidelity, che come spiegato da Rockstar prevede la risoluzione 4K nativa e framerate bloccato a 30 fps.

Ovviamente per poterci fare un'idea sulla qualità delle riedizioni di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S dovremo attendere analisi più approfondite. Al momento sappiamo che le versioni next-gen includono una serie di migliorie non di poco conto, come texture di qualità maggiore, HDR, tempi di caricamento ridotti, audio 3D immersivo, aumento della popolazione e della varietà del traffico e feature specifiche per ogni piattaforma, giusto per citarne alcune.

Vi ricordiamo che GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S sarà disponibile da domani, martedì 15 marzo. Saranno disponibili due edizioni, la "Story Mode" che include single e multiplayer e GTA Online standalone che invece include il solo comparto multigiocatore. Per i primi tre mesi potrete acquistarli a un prezzo scontato, con gli abbonati a PlayStation Plus che inoltre possono riscattare gratuitamente GTA Online.