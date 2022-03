GTA 5: i prezzi ufficiali per PS5 e Xbox Series X|S, niente upgrade gratuito

Con l'apertura dei preorder delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di GTA 5 su PlayStation Store e Xbox Store statunitensi ora abbiamo tutte le informazioni sulle varie edizioni e i prezzi ufficiali.

Come riportato nella giornata di ieri le versioni next-gen del gioco Rockstar Games erano apparse negli store australiani, mentre proprio in questi minuti sono iniziati ufficialmente i preorder in quelli USA. Mancano all'appello il PlayStation Store e Xbox Store nostrani, ma dato che il cambio dei prezzi ha sempre un rapporto 1:1 tra USA ed Europa ormai si tratta solo di una formalità.

La nuova incarnazione dell'opera Rockstar Games su PS5 e Xbox Series X|S si chiama Grand Theft Auto V: Story Mode, costa 39,99 dollari (ovvero 39,99 euro) e a differenza di quanto suggerisce il titolo include sia il single player che la componente multiplayer di GTA Online. Volendo potrete acquistare esclusivamente GTA Online a 19,99 dollari (ovvero 19,99 euro).

Purtroppo non è possibile effettuare l'upgrade dalle versioni PS4 e Xbox One, neppure a pagamento, il che significa che se vorrete giocare a questa riedizione dovrete acquistare nuovamente GTA 5 su PS5 o Xbox Series X|S.

Tuttavia, segnaliamo che sono attive delle promozioni per i primi tre mesi che riducono notevolmente il costo di entrambe le versioni del gioco. Di seguito i dettagli.

GTA 5, un'immagine tratta dalle versioni PS5 e Xbox Series X|S

PS5

GTA 5: Story Mode sarà disponibile a 9,99 euro per i primi tre mesi dal lancio, successivamente a 39,99 euro (sconto del 75%).

sarà disponibile a 9,99 euro per i primi tre mesi dal lancio, successivamente a 39,99 euro (sconto del 75%). GTA Online sarà gratis per i primi tre mesi dal lancio per gli abbonati a PlayStation Plus, successivamente sarà acquistabile a 19,99 euro.

Xbox Series X|S

GTA 5: Story Mode sarà disponibile a 19,99 euro per i primi tre mesi dal lancio, successivamente a 39,99 euro (sconto del 50%).

sarà disponibile a 19,99 euro per i primi tre mesi dal lancio, successivamente a 39,99 euro (sconto del 50%). GTA Online sarà disponibile a 9,99 euro per i primi tre mesi dal lancio, successivamente a 19,99 euro (sconto del 50%).

La differenza dei prezzi delle versioni PS5 e Xbox Series X|S della "Story Mode" è dovuta al fatto che GTA Online è gratis per gli abbonati a PlayStation Plus.

GTA 5: Story Mode e GTA Online saranno disponibili per PS5 e Xbox Series X|S dal 15 marzo 2022. Questa riedizione può vantare su risoluzione 4K, 60 fps, ray tracing e molte migliorie al comparto grafico, con la possibilità di scegliere tra tre modalità grafiche differenti a seconda dei vostri gusti.