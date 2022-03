GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S: dettagli su framerate, risoluzione, ray tracing e modalità grafiche

Con un lungo post sul suo sito ufficiale, Rockstar Games ha svelato le caratteristiche delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di GTA 5, nonché delle varie modalità grafiche disponibili sulle console di ultima generazione di Sony e Microsoft.

Tra le caratteristiche delle versioni next-gen di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S troviamo la risoluzione 4K, framerate fino a 60fps, texture di qualità maggiore, HDR e ray tracing, così come tempi di caricamento ridotti, audio 3D immersivo, feature specifiche per ogni piattaforma e altro ancora.

Le altre novità sotto il profilo grafico includono aumento della popolazione e della varietà del traffico, aumento della densità della vegetazione, migliore qualità dell'illuminazione attraverso le ombre, i riflessi dell'acqua e altri elementi. Inoltre, troviamo anti-aliasing migliorato, motion blur, nuove esplosioni altamente dettagliate, fuoco e molto altro ancora.

I giocatori potranno inoltre scegliere tra tre modalità grafiche differenti, ovvero Fidelity, Performance e Performance Ray Tracing. Il preset Fidelity si pone l'obiettivo di ottenere la miglior qualità visiva possibile a 30fps con 4K nativo su PS5 e Xbox Series X e 4K upscalato su Series S. La modalità Performance invece offre un gameplay fluido puntando ai 60fps, con risoluzione 4K upscalata su PS5 e Xbox Series X e 1080p per Series S. Performance RT, infine, è una via di mezzo con risoluzione 4K upscalata, 60fps e ray tracing attivo.

GTA 5 su PS5 inoltre supporterà il feedback aptico e i grilletti con resistenza adattiva del Dualsense, in particolare per quanto riguarda gli effetti meteo, danni direzionali, impatti con le superfici, esplosioni e altro ancora. Le funzionalità specifiche della piattaforma includono anche il supporto al Tempest 3D su PlayStation 5 e Spatial Sound su Xbox Series X|S.

GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S sarà disponibile a partire dal 15 marzo 2022. Rockstar Games inoltre ha spiegato nel dettaglio il trasferimento dei salvataggi, la migrazione del profilo di GTA Online alle nuove versioni e le date del preload.