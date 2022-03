Elden Ring, alcuni utenti vendono rune su eBay ma rischiano il ban

Sembra ci siano alcuni utenti che hanno messo in vendita le rune di Elden Ring su eBay: una pratica vietata dalle condizioni d'uso del gioco sviluppato da FromSoftware, e che dunque potrebbe tradursi in un ban per queste persone.

Vero e proprio fenomeno di costume, tanto da aver annichilito Horizon Forbidden West dominando tutti gli spazi di discussione su social e forum, Elden Ring rimane nell'anima un'esperienza impegnativa che si è aperta a tanti nuovi utenti.

Da qui la disperata ricerca di possibili aiuti per andare avanti nella campagna, e in tal senso le rune svolgono un ruolo fondamentale visto che sono legate ai meccanismi di potenziamento del personaggio.

Facendo una rapida ricerca su eBay, vengono fuori già decine di aste online in cui le rune in questione vengono messe in vendita in quantità e prezzi variabili, da pochi euro a picchi come i 200€ richiesti da un utente francese per un pacchetto da 400 milioni di rune.

Il fenomeno sta dunque assumendo già livelli preoccupanti: vedremo se e come FromSoftware e Bandai Namco si muoveranno per porre un freno alla speculazione, e se verranno presi provvedimenti nei confronti dei venditori di rune.