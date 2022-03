Elden Ring ha annichilito Horizon Forbidden West, e non solo in termini di vendite

Elden Ring ha annichilito l'esclusiva PlayStation Horizon Forbidden West, e non solo per quanto concerne le vendite: i dati provenienti dal Regno Unito non hanno fatto che confermare una percezione piuttosto netta sui social, sui forum e su internet in generale.

Fateci caso: nessuno parla più della pur straordinaria avventura di Aloy, quella che nella recensione di Horizon Forbidden West abbiamo definito eccezionale dal punto di vista grafico, ricca di contenuti di qualità e missioni secondarie sorprendenti.

Horizon Forbidden West, Aloy dopo aver visto i dati di vendita di Elden Ring

Elden Ring (recensione) ha insomma monopolizzato la discussione, e lo ha fatto grazie a un mix esplosivo di marketing e sostanza: da un lato la mossa azzeccatissima di coinvolgere nello sviluppo lo scrittore George R.R. Martin, dall'altro l'apertura verso una formula in qualche modo più accessibile anche da chi non mastica pane e soulslike.

Il primo risultato concreto di questa combinazione sono i dati di vendita nel Regno Unito, che vedono Elden Ring battere Horizon Forbidden West di due volte e mezzo, mentre si vocifera addirittura di oltre 10 milioni di copie su Steam.

I due giochi non sono perfettamente comparabili, pur essendo in realtà entrambi action RPG: un po' come Gran Turismo 7 e Forza Horizon 5, rappresentano però la massima espressione delle capacità dei relativi team di sviluppo su di un terreno simile.

Il confronto si sposta però in questo caso sulla capacità dei due prodotti di dominare lo spazio di discussione, specie sui social, e sorprende ciò che il titolo targato FromSoftware sia stato in grado di fare contro la gioiosa macchina da guerra di Sony e il suo marketing.

Horizon Forbidden West, la statua di Aloy a Firenze

Difficile dimenticare, infatti, di come la casa giapponese sia riuscita addirittura a portare Aloy sulla copertina di Vanity Fair, o di ritrarre l'eroina sotto forma di statua a Firenze, per non parlare dei tanti eventi organizzati per il lancio del gioco in tutto il mondo.

Sforzi titanici che non mancheranno di dare dei frutti, ne siamo sicuri, ma che per il momento si infrangono contro l'inevitabile, perverso e masochistico fascino della morte reiterata. Bestemmiamone.

