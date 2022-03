Elden Ring: il successo al D1 è senza pari in UK, batte 2 volte e mezzo Horizon Forbidden West

Secondo i dati (fisici e digitali) di GSD, Elden Ring è il gioco che ha ottenuto il miglior successo di lancio da molto tempo a questa parte in UK.

Per darvi alcuni punti di riferimento, Elden Ring ha venduto 2 volte e mezzo Horizon Forbidden West. Si tratta del miglior lancio di un gioco, esclusi COD e FIFA, sin da Red Dead Redemption 2 nell'ottobre 2018.

Le vendite della prima settimana sono state superiori a Cyberpunk 2077 e ad Assassin's Creed Valhalla, che nel 2020 avevano ottenuto notevoli risultati in UK.

L'Albero Madre, sullo sfondo, di Elden Ring

Secondo i dati, il gioco ha venduto al 68% in formato digitale. Su Xbox ha venduto all'85% in digitale, su PC al 73% e su PS5/PS4 circa al 50%. Parlando delle vendite totali, il 32% delle copie sono su PS5, il 30% su PC, il 29% su Xbox (One e Series sommate) e il 9% su PS4.

Elden Ring è stato il gioco più venduto della settimana sia nella classifica solo digitale che nella classifica digitale + fisico. Va precisato comunque che Nintendo non condivide i dati digitali, quindi è possibile che qualche gioco della compagnia abbia venduto di più di Elden Ring al D1.

Basandoci sui dati disponibili, però, possiamo afferma che - nel Regno Unito - Elden Ring è un successo enorme. È credibile che i risultati in altri mercati simili non siano completamente diversi. Anche in Giappone, ad esempio, è primo.