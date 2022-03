Epic Games Store: giochi gratis del 3 marzo 2022 disponibili, link per il download

Epic Games Store ha reso disponibili i giochi gratis PC di oggi, 3 marzo 2022. Parliamo del Kit Slayer epico per Dauntless e dei videogame Centipede: Recharged e Black Widow: Recharged. Vediamo tutti dettagli.

Prima di tutto, vi ricordiamo che potete reclamare i giochi direttamente sull'Epic Games Launcher oppure tramite il sito ufficiale di Epic Games Store, a questo indirizzo. I giochi saranno disponibili fino al 10 marzo 2022.

Black Widow: Recharged è descritto come un "sparatutto cult a doppia levetta rivisitato in chiave moderna, accompagnato da una veste grafica vivace, nuove potenti abilità e un'ulteriore colonna sonora originale, opera della pluripremiata compositrice di tracce musicali per videogiochi Megan McDuffee."

Black Widow: Recharged

Centipede: Recharged invece "è stato rivisitato per creare un sistema di gioco moderno, accompagnato da una grafica vivace perfetta per gli schermi odierni, un campo di gioco in 16:9 e una colonna sonora originale realizzata dalla pluripremiata compositrice di tracce musicali per videogiochi Megan McDuffee."

Centipede: Recharged

Il Kit Slayer epico per Dauntless, infine, include "3 giorni di VIP club e un gruzzoletto di valute per accelerare i progressi". Dauntless è un gioco di ruolo d'azione free-to-play online in stile Monster Hunter.

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis di oggi? Vi interessano?