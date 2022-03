Top 10 Giappone, giochi e hardware: Elden Ring porta PlayStation in vetta

Famitsu ha condiviso i dati di vendita del mercato giapponese per fine febbraio 2022. Ecco le Top 10 dei giochi e dell'hardware, che ci mostrano come Elden Ring abbia portato in vetta PlayStation.

Parliamo con la Top 10 dei giochi più venduti in Giappone (tra parentesi le vendite totali):

[PS4] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) - 188,490 (Nuovo) [PS5] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) - 90,017 (Nuovo) [NSW] Leggende Pokémon: Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) - 60,754 (2,069,549) [PS4] Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (Koei Tecmo Games, 02/24/22) - 22,104 (Nuovo) [NSW] Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (Koei Tecmo Games, 02/24/22) - 18,912 (Nuovo) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 13,055 (4,456,087) [PS4] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) - 11,468 (59,944) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 9,851 (886,009) [NSW] Touken Ranbu Warriors (DMM Games, 02/17/22) - 9,731 (122,890) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 9,669 (4,783,316)

Come potete vedere, Elden Ring - nella settimana di uscita - è stato in grado di arrivare primo e secondo, rispettivamente con la versione PS4 e con la versione PS5. In questo modo, inoltre, Nintendo Switch non è andata oltre la terza posizione, un evento tutt'altro che comune per il mercato giapponese. Le vendite, precisiamo, sono solo dei giochi scatolati, ma è credibile che le versioni digitali abbiamo venduto ottime cifre (probabilmente anche superiori a quelle fisiche).

Il protagonista di Elden Ring contro Margit

Nibel, tramite Twitter, ci segnala anche le vendite della prima settimana di precedenti giochi di FromSoftware. Sekiro ha piazzato 150.721 unità, Dark Souls 3 218.764 unità e Dark Souls 2 256.701 unità. Elden Ring ha venduto invece 278.507 unità, battendo quindi tutte le partenze precedenti appena citate.

Passiamo ora alla classifica hardware:

Switch OLED Model - 32,670 (1,278,322) Switch - 24,867 (18,040,917) PlayStation 5 - 15,418 (1,188,101) Switch Lite - 12,695 (4,593,377) Xbox Series S - 3,687 (72,136) PlayStation 5 Digital Edition - 1,614 (215,009) Xbox Series X - 598 (84,927) New 2DS LL (incluso 2DS) - 511 (1,182,805) PlayStation 4 - 17 (7,819,342)

Come sempre, Nintendo Switch è in cima alla Top 10, ma PS5 ha avuto una buona settimana e ha scalzato il modello Lite. Ottimi risultati anche per Xbox Series S. Parlando proprio di Xbox, ecco i dati totali degli ultimi vent'anni dei giochi e delle console più vendute.