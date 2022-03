New World: Heart of Madness, dettagli sul nuovo aggiornamento al MMORPG Amazon

New World: Heart of Madness è la nuova espansione per il MMORPG Amazon, in arrivo sul PTR prima del rilascio al pubblico, ma già con tutti i contenuti e dettagli ben pianificati dagli sviluppatori, che riportano in queste ore alcune delle caratteristiche in arrivo.

L'espansione Heart of Madness conclude la storia di Isabella e contiene anche un "epico scontro finale" alla fine di questa, in seguito al viaggio verso la Shattered Mountain. I giocatori si ritroveranno ad esplorare una "dimensione corrotta della realtà", alla ricerca dei segreti nel passato di Isabella, avendo a che fare con la sua "mente oscura".

Secondo quanto riferito da Amazon, Tempest's Heart sarebbe una "spedizione da endgame", dunque per affrontarla è raccomandato il fatto di essere al livello 60, con un Gearscore di almeno 550, dunque è indirizzata ai giocatori più esperti di New World.

Con la nuova parte di storia ci saranno anche nuove armi ed equipaggiamenti, che potranno essere trovati all'interno del nuovo capitolo della storia in arrivo. Tra queste, l'arma a distanza "The Blunderbuss", ovvero una bocca da fuoco di notevole potenza che rappresenterà probabilmente un oggetto ambito per molti giocatori.

Oltre a questo, l'aggiornamento Heart of Madness porterà nuove esperienze per i giocatori come nuovi incontri, personaggi, attività e una serie di correzioni e miglioramenti tecnici vari. Dopo essersi concentrata sui bug nel mese di febbraio, Amazon porterà dunque presto nuovi contenuti in New World, in attesa di una data precisa per il lancio dell'espansione.