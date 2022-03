Kirby e la terra perduta: trailer di presentazione e demo disponibili per il gioco Nintendo Switch

Kirby e la terra perduta arriverà su Nintendo Switch il prossimo 25 marzo 2022, ma già ora possiamo provare il gioco con la demo presente sul Nintendo eShop. Inoltre, possiamo vedere il trailer di presentazione, disponibile qui sopra.

La descrizione ufficiale recita: "In Kirby e la terra Perduta, i giocatori si uniranno a Kirby in un viaggio attraverso un mondo misterioso e vibrante pieno di Waddle Dee da salvare e abbondanti sfide platform."

La demo permette di provare tre livelli del primo mondo del gioco. È anche possibile affrontare il primo boss del gioco, la bestia Gorimondo. Completando la demo, i giocatori possono ottenere un Codice Regalo che possono inserire nella versione completa del gioco, una volta acquistato, per riscattare alcuni oggetti utili.

La demo fornirà anche uno sguardo alla nuova modalità Boccomorfosi di Kirby. Con quest'ultima, Kirby è in grado di inalare oggetti del mondo reale per assumere potenti trasformazioni che aiutano la pallina rosa ad affrontare ostacoli o risolvere enigmi. Nel gioco completo, Kirby può inalare un'auto per sfrecciare via e distruggere oggetti, un distributore automatico per sparare lattine di succo di frutta, una lampadina per illuminare l'ambiente circostante e persino un cono per perforare i tubi dell'acqua, solo per citarne alcuni.

Ricordiamo anche un secondo giocatore può unirsi in Kirby e la terra perduta in qualità di Waddle Dee Aiutante in modalità cooperativa (richiede un controller compatibile per ogni giocatore) per due giocatori sulla stessa console.

Tra un livello di gioco e l'altro è possibile rilassarsi nella Città di Waddle Dee, che funge da fulcro centrale dell'avventura. La città si svilupperà in base al numero di Waddle Dee salvati, con diversi negozi e giochi che si apriranno lungo il percorso. Man mano che la città cresce, Kirby può dare una mano al Bar di Waddle Dee, evolvere le sue abilità di copia nell'armeria di Waddle Dee o godersi un po' di pesca ricreativa.

Diteci, proverete la demo? In attesa dell'uscita, potete ora leggere il nostro provato della nuova avventura del batuffolo rosa di Nintendo.