Kirby e la terra perduta, il provato della nuova avventura del batuffolo rosa di Nintendo

Abbiamo cominciato a giocare Kirby e la terra perduta e ve lo diciamo subito: questo potrebbe essere il Kirby che fa il botto. Dopo le delusioni degli ultimi anni - Kirby: Star Allies , in particolare, troppo facile e derivativo, si sentiva il bisogno di qualcosa di nuovo ma non necessariamente atipico come sono state le sue avventure di stoffa o le varianti simil puzzle sulle precedenti console portatili di Nintendo. Del resto, Kirby dà il suo meglio quando torna alle origini platform e ai suoi poteri di mutaforma, perciò HAL Laboratory doveva cercare un modo per rinnovare la formula senza snaturarla, e ha trovato la quadratura del cerchio guardando in casa propria: ispirandosi non proprio velatamente a Super Mario Odyssey, ha sfornato un'avventura che riserva non poche sorprese anche al fan più storico del Batuffolo Rosa.

Natura unica

Kirby e la terra perduta, il Morfodistributore è l'unico modo per spaccare certe casse

In questa occasione possiamo parlarvi solo di Natura unica, il primo "mondo" del gioco. Composto da cinque stage, boss incluso, è essenzialmente l'ambientazione che si è vista nei trailer e proprio un mondo non è: semmai è una parte della terra perduta in cui Kirby finisce nell'introduzione cinematica, risucchiato da un vortice spaziotemporale insieme ai Waddle Dee. È effettivamente un luogo molto simile al nostro pianeta, e nei primi stage ci troveremo a esplorare le rovine di una cittadina deserta che si affaccia sul mare.

Chiariamo subito una cosa: Kirby e la terra perduta non è un gioco a mondo aperto. Non è un'affermazione del tutto scontata, visto che i trailer potevano trarre in inganno e le evidenti somiglianze con Super Mario Odyssey potevano far pensare a un'avventura dagli stage molto più liberi ed estesi. In realtà, Kirby e la terra perduta segue la formula collaudata: ogni stage è in realtà un percorso che dobbiamo seguire dall'inizio alla fine, ma la terza dimensione verticalizza lo scenario e crea l'illusione di uno spazio più vasto.

Quindi il compito si svolge pressappoco alla solita maniera: nei panni di Kirby dovremo raggiungere la fine dello stage, sconfiggendo i nemici che ci sbarrano il passo e raccogliendo le stelle e i frutti rigenerativi che ci aiuteranno a completare la nostra missione: trovare i Waddle Dee. E non ci sono solo quelli nella gabbia che segna la fine del livello, ma tutta una serie di Waddle Dee nascosti che potremo salvare solo risolvendo dei piccoli rompicapi ambientali con l'ausilio dei poteri di Kirby. Tutto questo non è nulla che non abbiate già visto.

Assorbite un nemico sputafuoco e Kirby acquisirà il potere di bruciare le micce dei cannoni che vi spareranno in giro per lo stage, oppure risucchiate un bombarolo per tirare delle granate che sfonderanno le mura sospette. E così via, e così via: la maggior parte dei poteri che abbiamo trovato in questi primi stage sono storici e abbiamo capito subito come usarli per combattere e trovare i Waddle Dee.

Kirby e la terra perduta, lo stage Gita al centro commerciale Alivel

Alcuni puzzle sono invece più subdoli e vi capiterà di scoprire l'obiettivo secondario solo a fine stage, nella schermata dei risultati, e quindi di dover rigiocare il livello per trovare i Waddle Dee che vi siete persi. Nello stage Gita al centro commerciale Alivel, per esempio, abbiamo trovato dei cartelloni che ci indicavano la strada corretta da seguire nel dedalo di negozi per arrivare alla gabbia del Waddle Dee di turno. Nel livello Tunnel profondo, invece, stiamo ancora cercando il poster da ricercato che dovrebbe condurci a un altro prigioniero, però abbiamo usato il potere Fuoco per accendere alcune lanterne e, così facendo, siamo riusciti a portare a casa un altro Waddle Dee.

Salvare i pacioccosi amici di Kirby non serve solo a completare il gioco al 100% ma anche a ripopolare la Città dei Waddle Dee, una specie di hub denso di attività che si sbloccano man mano che troviamo i suoi abitanti. Oltre al distributore di sorprese - praticamente una macchinetta gashapon per l'immancabile collezione di statuine virtuali - e a una serie di strutture e minigiochi di cui non possiamo ancora parlarvi nel dettaglio, la Città dei Waddle Dee offre i servizi dell'armaiolo.

Kirby e la terra perduta, l'armaiolo vi permetterà di migliorare i poteri di Kirby

L'armeria è probabilmente la novità più eclatante di Kirby e la terra perduta. Dopo aver trovato le apposite pergamene nei vari stage, potremo pagare una certa somma di stelline per evolvere i poteri mutaforma. Fuoco, per esempio, diventa Fuoco di vulcano, un potere che ci permette di sputare palle di lava più dannose e veloci, al netto di una gittata inferiore. Trasformando Lama in Lama chakram, invece, riusciremo a sparare una raffica di attacchi che sacrificano la potenza a favore della velocità di lancio. Una volta sbloccato un potere migliorato, potremo tranquillamente riattivare la sua forma precedente nell'armeria e provare combinazioni e attacchi prima di partire di nuovo all'avventura.