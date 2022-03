Steam Deck: ecco la funzione più richiesta dai giocatori, 24 ore dopo l'uscita

Steam Deck, la nuova macchina da gioco portatile di Valve, è disponibile da una giornata, all'incirca, e i giocatori hanno già iniziato a fare le proprie richieste alla compagnia di Bellevue. Una delle funzioni più richieste è legata alla tastiera.

Vi sono infatti, nella pagina della community di Steam Deck, più di 25 richieste per il miglioramento di tale funzione. Alcune delle più popolari, ripetute e seguite dai giocatori sono legate alla scarsità di opzioni disponibili per la tastiera. Alcuni utenti vorrebbero ad esempio un sistema simile al doppio trackpad dello Steam Controller che permette di usare il pad insieme ai grilletti per digitare in modo rapido.

Steam Deck nella propria custodia ufficiale

Altri giocatori di Steam Deck vorrebbero la possibilità di cambiare l'ordine dei tasti in modo manuale, così da ottimizzare la tastiera per la propria lingua. Altri vorrebbero alcune funzioni del touchscreen presenti nell'app di Steam Link anche su Steam Deck. Altri chiedono di rendere il device una tastiera virtuale quando è usato in modalità docked.

Ovviamente vi sono anche richieste non legate alla tastiera, ma sono in numero minore e in media sono meno seguite. Ci sono comunque alcune idee interessanti, come ad esempio la possibilità di pubblicare delle recensioni dedicate ai giochi non "verificati", così da far sapere agli altri giocatori quali funzioni del gioco danno problemi e quali invece funzionano come previsto.

Se avete già Steam Deck tra le mani, ricordate che Valve non vuole che apriate la console, lasciate fare "a dei professionisti".