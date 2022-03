Steam Deck: Valve non vuole che apriate la console, lasciate fare "a dei professionisti"

Steam Deck sta arrivando nelle case dei giocatori, o almeno di quelli che l'hanno preordinata in tempo. La maggior parte degli utenti vorranno solo mettersi a giocare senza limiti alla propria libreria, ma altri potrebbero essere tentati di mettere la mani sull'hardware, aprendo la console. Valve lo sconsiglia caldamente e vi chiede di lasciar fare a dei professionisti in caso di necessità, se non a Valve stessa.

Parlando con Rock, Paper, Shotgun, Pierre-Loup Griffais - ingegnere di Valve - ha detto: "Raccomandiamo che le riparazioni siano lasciate ai professionisti o restituite a Valve, per qualsiasi tipo di problema, sempre che qualcosa vada storto".

Steam Deck nella propria custodia

Griffais conferma che Steam Deck va vista come un mini-PC basato su Linux e sa bene che questo spinge i fan a voler fare upgrade personali all'hardware e al software. Valve ha quindi cercato di rendere Steam Deck più accessibile possibile per i fan, ma a conti fatti la priorità finale l'ha avuto la compattezza, quindi la modularità è stata in parte sacrificata.

In poche parole, se non siete veramente molto esperti, dovreste evitare di smontare Steam Deck.

Vi segnaliamo anche che alcuni fortunati hanno visto la propria Steam Deck venir consegnata da Gabe Newell in persona.