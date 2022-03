Steam Deck: video mostra Gabe Newell di Valve consegnare il device, i report erano veri

Lo scorso weekend, abbiamo avuto modo di scoprire le segnalazioni di alcuni utenti, tramite Reddit, che affermavano che Gabe Newell, capo di Valve, stava consegnando di persona alcune unità di Steam Deck. Non avevamo conferma di quanto stesse accadendo, almeno non fino ad ora. Il video ufficiale di Valve che potete vedere qui sopra conferma infatti l'iniziativa della compagnia.

Nel video vediamo Gabe Newell consegnare la nuova macchina da gioco di Valve - Steam Deck - ad alcuni clienti. Le persone selezionate sono dell'area di Seattle, ovvero vicino al quartier generale di Valve (situato a Bellevue). Ovviamente Gabe Newell non ha girato metà Stati Uniti per consegnare qualche console. La cosa bella è che i selezionati hanno ricevuto la propria unità in anticipo.

Purtroppo non tutti erano in casa. Uno degli acquirenti, che aveva già segnalato la cosa tramite Reddit, era in vacanza quel giorno con gli amici ed è stata la moglie a ritirare il pacco. La donna però non si è resa conto di trovarsi di fronte a Gabe Newell e ha chiesto con sospetto perché vi fossero delle telecamere a riprendere il tutto. Si è trattato di un'occasione persa per l'uomo, questo è certo.

Nel video possiamo vedere anche che tre persone, che stanno caricando un camion per un trasloco, vengono avvicinate da Newell e ricevono una Steam Deck a testa. Anche in questo caso si tratta di informazioni che avevamo già scoperto: pare che i tre non avessero ordinato la console, quindi si è trattato di un regalo di Valve, un'ottima opportunità per fari un po' di pubblicità "gratuita".